20 Nis 2026 08:10

Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bir bedeli var

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İran’ın petrol ihracatını kısıtlayıp aynı anda küresel enerji güvenliği beklemenin mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammad Rıza Arif, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bir bedeli vardır. İran’ın petrol ihracatını sınırlamak ve aynı anda başkaları için serbest güvenlik beklemek imkânsızdır.”

Arif sözlerini şöyle sürdürdü:
“Seçim açıktır: Ya herkes için serbest bir petrol piyasası olacak ya da herkes ağır maliyet riskleriyle karşı karşıya kalacaktır.”

Arif ayrıca şunları kaydetti:
“Küresel yakıt fiyatlarının istikrarı, İran ve müttefiklerine uygulanan ekonomik ve askerî baskıların sona ermesine bağlıdır.”

