Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bir bedeli var

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammad Rıza Arif, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bir bedeli vardır. İran’ın petrol ihracatını sınırlamak ve aynı anda başkaları için serbest güvenlik beklemek imkânsızdır.”

Arif sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim açıktır: Ya herkes için serbest bir petrol piyasası olacak ya da herkes ağır maliyet riskleriyle karşı karşıya kalacaktır.”

Arif ayrıca şunları kaydetti:

“Küresel yakıt fiyatlarının istikrarı, İran ve müttefiklerine uygulanan ekonomik ve askerî baskıların sona ermesine bağlıdır.”