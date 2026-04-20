Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bir bedeli var

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammad Rıza Arif, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
“Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bir bedeli vardır. İran’ın petrol ihracatını sınırlamak ve aynı anda başkaları için serbest güvenlik beklemek imkânsızdır.”
Arif sözlerini şöyle sürdürdü:
“Seçim açıktır: Ya herkes için serbest bir petrol piyasası olacak ya da herkes ağır maliyet riskleriyle karşı karşıya kalacaktır.”
Arif ayrıca şunları kaydetti:
“Küresel yakıt fiyatlarının istikrarı, İran ve müttefiklerine uygulanan ekonomik ve askerî baskıların sona ermesine bağlıdır.”
