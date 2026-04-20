Küresel piyasalar açılırken Galibaf’tan petrol aktörlerine uyarı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, piyasaların açılmasıyla birlikte küresel petrol piyasası aktörlerine yönelik uyarılar içeren paylaşımlarında, ABD’li yetkililerin yönlendirmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Galibaf, X platformunda yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Gerek dijital (kâğıt) petrol fiyatları, gerekse tahviller piyasa algısına göre belirlenir ve her ikisi de güvenilemeyecek ‘kâğıttan kaleler’dir. Asıl kriter, fiziksel petrol fiyatıdır; yani petrolün gerçekten alınıp satıldığı ve gerçek piyasa işlemlerine dayanan fiyattır.

Şu farkla ki, petrol konusunda en azından ‘fiziksel petrol fiyatı’ adı verilen bir gösterge vardır ve bu, dijital petrol fiyatlarının ne kadar manipüle edildiğini ortaya koyabilir. Ancak tahviller için böyle bir referans yoktur; her şey tamamen kâğıttan bir yapı üzerine kuruludur.”