Çin’den ABD’ye İran gemisi tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun yaptığı açıklamada, ABD tarafından İran’a ait bir geminin zorla alıkonulmasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Guo, “ABD’nin İran gemisini zorla alıkoymasından dolayı endişeliyiz” dedi.

Sözcü ayrıca şunları ekledi:“Tüm ilgili tarafların ateşkes anlaşmasına sorumlu bir şekilde bağlı kalmasını, gerilimi artırmaktan kaçınmasını ve Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığının yeniden sağlanması için gerekli koşulları oluşturmasını umuyoruz.”

Daha önce Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise ABD’nin ateşkesi ihlal ederek Umman Denizi’nde bir İran ticari gemisine ateş açtığı, geminin navigasyon sistemini devre dışı bıraktığı ve askerlerini gemiye indirerek müdahalede bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu “silahlı deniz haydutluğuna” yakında karşılık vereceği uyarısında bulunulmuştu.