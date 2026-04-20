Brezilya Cumhurbaşkanı: ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı delilik

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, dünyanın en büyük sanayi fuarlarından birinin açılışında yaptığı konuşmada, küresel ölçekte artan askeri harcamaları sert biçimde eleştirdi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin performansını sorgulayarak, bu kurumun etkili adım atmadaki yetersizliğini eleştirdi.

Luiz Inácio Lula da Silva, 21. yüzyılda açlık, cehalet ve milyarlarca insanın elektriğe erişememesi gibi sorunların hâlâ çözülmemiş olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Buna karşılık yaklaşık 2,7 trilyon doların savaşlara harcandığını ifade etti.

Lula ayrıca yeni teknolojilerin savaş yerine “daha sürdürülebilir ve güvenli bir dünya” inşa etmek için kullanılması gerektiğini söyledi.

Brezilya Cumhurbaşkanı, dünyadaki çelişkilere dikkat çekerek şunları söyledi: “Astronotlar Ay’a giderken, Ortadoğu’da kadınlar ve çocuklar bombardımanlarda rastgele hayatını kaybediyor.”

Konuşmasının devamında Donald Trump’ı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni eleştiren Lula, bu konseyin II. Dünya Savaşı felaketlerinin tekrarını önlemek ve barışı korumak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Lula, dünyada artan çatışmalara da dikkat çekerek, bu çatışmaların sayısının 1945’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve büyük güçlerin çoğu zaman bu gelişmeleri sadece izlemekle yetindiğini belirtti. Bunun da Güvenlik Konseyi’nin etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.