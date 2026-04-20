Kudüs Gücü Komutanı'ndan önemli "Irak" mesajı

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün yaptığı açıklamada, İran ile dayanışma içinde olduğunu dile getiren Irak halkı ve hükümetine teşekkür etmek için Bağdat’a gittiğini duyurdu.

Tuğgeneral Kaani, “Irak halkı, direniş ve kararlılığında şehitlerin önderi Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve sadakat konusunda Hz. Ebulfazl Abbas'ı örnek almaktadır” dedi.

Irak’ta hükümet kurmanın Iraklıların hakkı olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Kaani, “Irak, başkalarının, özellikle de insanlığa karşı suç işleyenlerin ülkenin iç işlerine karışması için çok büyüktür. Başbakanın seçimi tamamen Irak halkının kararına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

