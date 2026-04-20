İran’dan ABD’ye sert uyarı: Deniz haydutluğuna yanıt verilecek

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin Umman Denizi’nde bir İran ticari gemisine müdahalesini “silahlı deniz haydutluğu” olarak nitelendirdi ve yakında karşılık verileceğini açıkladı.

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, yaptığı açıklamada, “Saldırgan Amerika, ateşkesi ihlal ederek ve deniz haydutluğu yaparak, Umman Denizi sularında İran’a ait ticari gemilerden birine ateş açmış, geminin seyir sistemini devre dışı bırakmış ve terörist deniz piyadelerinden bir grubunu söz konusu geminin güvertesine indirerek saldırıda bulunmuştur” dedi.

Zülfikari açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Uyarıyoruz ki İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ABD ordusunun bu silahlı deniz haydutluğuna yakında karşılık verecek ve misillemede bulunacaktır.”

