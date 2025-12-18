  1. Dünya
Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar

Siyonist İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Lübnan’ın güneyi ve batı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Siyonist işgal rejimi, ateşkesi bir kez daha açıkça ihlal ederek bugün Lübnan’ın güneyi ve batı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Al Mayadeen TV’nin haberine göre İsrail rejimi, Hermel civarındaki Zaghreen tepelerini ve Baalbek’in çevresini üç kez hedef aldı.

Haberde, işgal rejiminin Cabur ve Al-Rayhan tepelerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Al Mayadeen muhabiri, İsrail savaş uçaklarının Deyr Saryan ve Zutar arasındaki Litani Nehri'ni hedef aldığını aktardı.

27 Kasım 2024'te Beyrut ile Tel Aviv arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

