İslam Devrimi Lideri'nden "Ulusal Ordu Günü" mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, "Ulusal Ordu Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm askerleri, ailelerini ve İran halkını tebrik etti.

Ayetullah Hamaney, İran İslam Devrimi’nin ordunun tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve bu sürecin, düşmanlar tarafından dayatılan zayıflık döneminin sonu anlamına geldiğini ifade etti.

Mesajında, ordunun artık halkın içinden çıkan ve millete ait bir kurum olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamaney, bu yapının geçmişte ABD ve eski rejim yanlılarının planlarına karşı durarak önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

İran ordusunun bugün de geçmişteki savaşlar gibi ülkenin topraklarını ve bayrağını savunduğunu dile getiren Ayetullah Hamaney, ordunun diğer silahlı kuvvetlerle birlikte hareket ederek düşmanlara karşı mücadele ettiğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney ayrıca mesajda, insansız hava araçları ve deniz kuvvetlerinin de düşmanlara karşı etkili rol oynadığına dikkat çekildi.

Hamaney, Ordu Günü’nün aynı zamanda devrim döneminin önemli isimlerinden birinin doğum yıl dönümü olduğunu belirterek, bu kişinin ordunun korunması ve güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Mesajın sonunda, İran ordusunun kabiliyetlerinin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken, geçmişte görev yapmış ve şehit olmuş komutanların örnek alınması gerektiği belirtildi.