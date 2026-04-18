Galibaf: Hürmüz Boğazı’ndaki trafik İran’ın kontrolündedir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumartesi gecesi İran halkına hitaben yaptığı televizyon konuşmasında,“Sevgili İran halkı, Hürmüz Boğazı İslam Cumhuriyeti’nin kontrolü altındadır” ifadelerini kullandı.

Galibaf, ABD’nin mayın temizleme girişimini, Pakistan’da ateşkes müzakereleri devam ederken “ateşkes ihlali” olarak değerlendirdiklerini belirterek,“Bu girişimle kararlı şekilde yüzleştik” dedi.

Galibaf, ABD’nin denizde mayın temizleme hamlesinin tamamen başarısız olduğunu ve İran güçlerinin bölgede ABD Donanmasıyla sıcak temasın eşiğine geldiğini, bunun üzerine ABD gemilerinin geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi.Ayrıca şu ifadeleri aktardı:

“İslamabad’da Amerikan heyetine açıkça söyledim: Mayın temizleme gemileri bulundukları noktadan bir santim daha ileri gitselerdi kesinlikle ateş açardık. 15 dakika süre istediler ve geri çekildiler.”

Meclis Başkanı, bugün Hürmüz Boğazı’nda işleyen trafiğin İran’ın uyguladığı güvenlik ve kontrol tedbirleri kapsamında ve İran’la koordinasyon içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Galibaf ayrıca,“Amerikalılar birkaç gündür blokaj ilan etti ancak bu cehaletle verilmiş, kabaca alınmış bir karardır. Başkaları Boğaz’dan geçebilirken bizim geçemeyeceğimiz düşünülemez.” dedi.

Galibaf son olarak, “ABD bu ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz Boğazı’ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacaktır.” ifadelerini kullandı.