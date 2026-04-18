Şeyh Naim Kasım: Ateşkes, direniş savaşçılarının destansı mücadelesinin sonucudur

El Mayadin’in aktardığına göre, Hizbullah Lideri, Şeyh Naim Kasım, Lübnan’daki son gelişmelere ilişkin bir mesaj yayımladı.

Şeyh Naim Kasım mesajında şöyle dedi:

Ateşkes, direniş savaşçılarının destansı performansı olmadan mümkün olmazdı; savaş meydanı belirleyici unsur olmuştur.

Kasım sözlerine şöyle devam etti:

Başarılı bir siyaset, sahadaki sonuçları Lübnan’ın haklarını kabul ettirmek ve güvence altına almak için bir güç kaynağına dönüştüren siyasettir.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamasına tepki gösteren Kasım, bunun “anlamsız ve Lübnan’a hakaret” olduğunu vurguladı.

Hizbullah Lideri ayrıca şunları söyledi:

Ateşkes, tüm düşmanca eylemlerin tamamen durması demektir. Savaşçıların parmakları tetikte kalacaktır; çünkü düşmana güvenmiyoruz. Diplomasiye bel bağlayarak sonuç beklediğimiz son on beş aylık sürece geri dönmeyi kabul etmiyoruz.

Kasım, ateşkesin yalnızca direniş tarafından değil, iki taraflı olarak uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Hizbullah’ın, Lübnan’ın egemenliğinin sağlanmasına dayalı yeni aşamada hükümetle azami iş birliği için hazır olduğunu ifade etti.

Lübnan; ordusu, halkı, direnişi ve bağımsızlık ile özgürlüğü isteyen siyasi iradenin dayanışmasıyla güçlü kalacaktır.

Kasım devamla, şunları söyledi:

Siyonist düşmanın, sınırda yüz bin asker konuşlandırmasına rağmen ilerleyişini durduran direniş kahramanlarına teşekkür ediyoruz. Halkımızın fedakârlıkları ve sabrı için de minnettarız. Savaşçıların parmakları tetikte kalacaktır; çünkü düşmana güvenmiyoruz ve ateşkesin herhangi bir ihlali, aynı düzeyde karşılık bulacaktır.

Mesajının başka bir bölümünde Kasım, İran’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

İran’ın ateşkesi Pakistan’daki anlaşmaya bağlaması ve aynı doğrultuda Hürmüz Boğazı’nı kapatması nedeniyle müteşekkiriz. Ayrıca Pakistan’a ve Lübnan’da ateşkesin gerekliliğini dile getirerek katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.

Şeyh Kasım mesajının devamında Lübnan’daki sürecin bir sonraki aşaması için beş maddelik bir plan açıkladı:

Lübnan’ın tamamında hava, kara ve denizden yapılan saldırıların kalıcı olarak durdurulması.

Düşmanın Lübnan topraklarından sınır hattına kadar tamamen geri çekilmesi.

Esirlerin serbest bırakılması.

Sınır bölgelerindeki halkın şehir ve köylerine geri dönmesi.

Uluslararası ve Arap desteğiyle, ulusal sorumluluk çerçevesinde yeniden inşa sürecinin başlatılması.

Mesajının sonunda Şeyh Naim Kasım, İsrail’e yönelik uyarıda bulunarak şunları söyledi:

İsrail ve onunla birlikte hareket eden tüm güçler bizi yenemeyecektir. Lübnan, fedakâr evlatları sayesinde onurlu bir şekilde ayakta kalacaktır.