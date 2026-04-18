Hindistan, İran Büyükelçisini Dışişleri’ne Çağırdı

Hindistan yerel medyasına göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran’ın Yeni Delhi Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Haberlere göre, gün içinde Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından iki Hindistan bayraklı gemiye ateş açıldığı iddia edildi. Bakanlık, büyükelçilik görüşmesinde söz konusu iddia edilen saldırıya ilişkin resmî protesto notası iletti.

Öte yandan İran, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin ateşkesi ihlal ederek deniz ablukasını sürdürmesi üzerine Hürmüz Boğazı üzerinde askerî kontrolü yeniden tesis ettiğini duyurmuştu.

Haber yayımlandığı sırada, İran tarafından Hindistan’ın çağrısına ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.