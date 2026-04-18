İran füzeleri en gelişmiş hava savunmalarını aştı

Irak’taki Azm Koalisyonu yetkililerinden Muhammed al-Fahdavi, İran füzelerinin Amerikan ve İsrail savunma sistemlerini aşmayı başardığını belirtti.

Fahdavi, bu sistemlerin ileri teknolojiye sahip olmasına ve hedefleri ulaşmadan önce imha edebilmesine rağmen, İran füzelerinin etkisiyle savaşın seyrinin değiştiğini ifade etti.

Iraklı yetkili ayrıca, “korunaklı hava savunması” iddialarının, İran’a ait insansız hava araçları ve füzeler karşısındaki başarısızlıkla birlikte geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Fahdavi, söz konusu füze ve İHA’ların dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinin katmanlarını aşmayı başardığını da sözlerine ekledi.