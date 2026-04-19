İranlı yetkili: Zenginleştirilmiş uranyum ABD’ye gönderilmeyecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade Associated Press'e verdiği demeçte, hiçbir zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye gönderilmeyeceğini ve bunun kesinlikle gündemde olmadığını açıkladı.

Hatibzade, İran ile ABD arasında çok sayıda mesaj alışverişi yapıldığını ancak Washington yönetiminin Tahran tarafından “aşırı talepler” olarak nitelendirilen konularda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Müzakere sürecine değinen Hatibzade, henüz gerçek bir görüşme aşamasına geçilemediğini, çünkü ABD’nin bazı başlıklarda aşırı tutumundan geri adım atmadığını söyledi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına İran’ın olası tepkisine ilişkin ise Hatibzade, Tahran’ın “saldırganlara karşı kesin bir karşılık vermekten başka seçeneği olmadığını” dile getirdi.

İran’ın ateşkesi kabul ettiğini ve bunun tüm tarafları, özellikle de Lübnan’ı kapsaması gerektiğini bildirdiğini belirten Hatibzade, müzakereler çerçevesinde Hürmüz Boğazı için yeni düzenlemeler hazırlanacağını söyledi.

Bu hayati güzergâhın sivil geçişler için açık ve güvenli kalacağını vurgulayan Hatibzade, diğer tarafların İran’ın başlıca kaygılarını—özellikle tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları—anlaması ve bu yönde adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.