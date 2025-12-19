Yemen'de Kur’an ve Filistin için dayanışma yürüyüşü (+video)

Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetinde Cuma günü, Kuran-ı Kerim’e destek vermek ve Yemen’in Filistin halkına olan kararlı dayanışmasını göstermek amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yemen’in Sana vilayetine bağlı ilçelerden on binlerce kişi, bugün Cuma günü başkent Sana’daki Sebiin Meydanı’nda “Kur’an-ı Kerim ve Filistin’e destek için seferberlik ve topyekûn harekete geçiş” sloganıyla milyonluk kitlesel bir yürüyüşte bir araya geldi.

“Kuran ve Filistin’i desteklemek için seferberlik ve dayanışma” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ülke genelinde iki milyon kişinin sokağa çıkması çağrısı yapıldı.

Milyonların katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, Kur’an-ı Kerim’e yönelik Amerikan-Siyonist provokasyonlar ve Filistin’deki işgal ve saldırılar sert biçimde kınandı.

Yemen halkı, Kur’an’a bağlılığın imanî bir ilke olduğunu vurgulayarak Filistin’e destek, düşmana karşı seferberlik ve Amerikan-İsrail ürünlerine boykot çağrısını yineledi; Mısır’ın Siyonist işgalci rejimle yaptığı gaz anlaşması da açık şekilde eleştirildi.