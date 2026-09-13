Erakçi ve Irak Dışişleri Bakanı bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ortak sınırdaki güvenlik durumunu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki bakan, İran ve Irak arasındaki ilişkilerde öne çıkan konulara değinerek, iki ülkenin ortak sınırlarındaki istikrar ve güvenlik durumu ile koordinasyonun sürdürülmesinin gerekliliği konusunda vurgu yaptı.

Taraflar ayrıca bölgedeki gelişmeler karşısında sorumlu yaklaşımların benimsenmesi gerektiğine işaret ederek, gerilimin tırmanmasının ve çatışmaların bölgeye yayılmasının önlenmesinin önemini vurguladı.