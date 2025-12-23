Fettah füzesi, ABD'nin gelişmiş THAAD sistemini aştı

En son Siyonist İsrail'e karşı yürütülen "Gerçek Vaat 3" operasyonu hakkında konuşan Tuğgeneral Abdülfazıl Şekerci, Fettah hipersonik füzesinin dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemlerini aştığını belirtti.

Tuğgeneral Şekarçi, “Dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemi, Amerikan yapımı THAAD'dır. Bu sistemin herhangi bir füzeyi engelleyebileceği iddia ediliyor. THAAD füzelerinin her birinin maliyeti 10 ila 12 milyon dolar arasındadır” dedi.

İran yapımı füzelerin başarılı bir performans gösterdiğini anlatan Tuğgeneral Şekarçi, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu söyledi.

Siyonist İsrail'in 12 gün süren çatışmada 500 milyon dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) füzesi fırlattığı ortaya çıkmıştı.

Fettah hipersonik füzesi nedir?

Fettah-1, İran’ın geliştirdiği ve hipersonik hızlara ulaşabilen gelişmiş bir balistik füze sistemidir. İlk kez 2023 yılında kamuoyuna tanıtılan bu silah, 2025 yılı itibarıyla aktif olarak sahada kullanılmıştır. Fettah-1, atmosfer içinde yüksek manevra kabiliyeti ile klasik balistik füze sistemlerinden ayrılır. Hedefe yaklaşırken yön değiştirme, düşük radar izi ve sesin 13 ila 15 katı hızlara çıkabilme kapasitesiyle savunma sistemlerine karşı üst düzey direnç gösterir.

İran’ın hipersonik silah geliştirme programının öne çıkan örneği olan Fettah-1, aynı zamanda Fettah-2 ve geliştirilmekte olan diğer versiyonlarla birlikte bu alanda daha geniş kapsamlı bir askeri yapılanmanın temelini oluşturuyor.