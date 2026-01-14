El-Mayadeen: Batı ülkelerinin İran'a karşı planı yine boşa çıktı

El-Mayadeen kanalı, terörist isyancılara karşı büyük İran ulusunun yürüyüşüyle ​​ilgili bir raporda şunları yazdı:

“Pazartesi günü milyonlarca İranlı, son isyanları ve Batı ülkelerinin iç işlerine müdahalesini kınamak için ülkenin çeşitli illerinin sokaklarına indi.

Bu sahnenin İran genelinde yaşanması, ulusun iktidardaki düzene olan desteğinin hala ağır olduğunu ve bu sistemin huzursuzluğa karşı yaygın halk desteğinden yararlandığını gösterdi.”

Siyasi analist Muhammed Şems, El-Mayadeen'e verdiği bir röportajda, “İran halkının milyonlarca kişilik yürüyüşü, bu ülkedeki huzursuzluğu önemli ölçüde engelledi; Bu isyanların amacı İran ulusunun konumunu ve statüsünü zayıflatmaktı. Kargaşalar ABD ve yabancı ülkelerin desteğiyle gerçekleşti. Söz konusu gösterilerin düzenlenmesi, özellikle bu gösterilerin Devrim Lideri’nin kargaşacılara karşı yaptığı konuşmanın ardından yapılmış olması, İran sisteminin ve egemenliğinin sağlam olduğunu ve halk desteğine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Muhammed Şems ayrıca, “Batı ülkeleri bu sahneleri görmezden gelmeye ve sansürlemeye çalıştılar ve bunun yerine sadece İran'daki kargaşalara odaklandılar. Ancak Batı ülkeleri bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar çünkü ABD ve Siyonist işgalciler önderliğinde İran sistemini içeriden zayıflatma planları boşa çıktı” ifadelerinde bulundu.