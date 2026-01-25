İran ve Türkiye arasında ortak serbest bölge: Hükümet müzakere izni verdi

Serbest Bölgeler ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekreterliği, Bakanlar Kurulu’nun toplantısında “İran ile Türkiye arasında ortak serbest bölge kurulmasına ilişkin anlaşma hakkında müzakere yürütme yetkisinin Sekreterliğe verilmesi” kararının onaylandığını duyurdu. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı tarafından resmen tebliğ edildi.

Karara göre, Serbest Bölgeler ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Hukuk İşleri Yardımcılığı (uluslararası anlaşmalar) ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle koordinasyon içinde, İran ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak serbest bölge kurulmasına yönelik anlaşma taslağı çerçevesinde nihai onay aşamasına kadar yalnızca müzakereler yürütebilecek.

Planlanan anlaşma; ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, mal ve yolcu trafiğinde (transit) kolaylık sağlanması, istihdam fırsatlarının oluşturulması, sınır bölgelerinde kalkınmanın desteklenmesi ve iki ülkenin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğü ilkelerine tam bağlılık esaslarıyla hazırlanıyor.