İran'ın Umman, Katar ve BAE ile ticaret hacminde artış

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Abdolhamid Rabihavi, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Katar ile ticaret hacminin arttığını belirterek, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ihracat, bu yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi. Geçen yılın ilk 9 ayında İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ihracat 5 milyar 341 milyon dolar iken, bu yılın 9 ayında bu rakam 5 milyar 815 milyon dolara ulaştı" dedi.

Rabihavi, “İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı ithalat geçen yıl 15 milyar 403 milyon dolar iken, bu yıl bu rakam 13 milyar 532 milyon dolara düştü ve bu da yüzde 10'dan fazla bir azalmayı gösteriyor” ifadesini kullandı.

Rabihavi, İran ve Umman arasındaki ticaret hacmini 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırarak şunları söyledi: "Geçen yıl 1 milyar 192 milyon dolar olan İran'ın Umman'a yaptığı ihracat, bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 517 milyon dolara çıkarak yüzde 27'lik bir artış gösterdi. Ayrıca, Katar ile ticaret de arttı ve bu yılın 9 ayında Katar'a yapılan ihracat 115 milyon dolara ulaştı, geçen yıl ise bu rakam yaklaşık 101 milyon dolardı. Bu da yüzde 14'lük bir artışı gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

İran Ticaret Geliştirme Kurumu yetkilisi, Irak'a yapılan ihracatın azalmasının sebeplerini de şöyle sıraladı: "Son aylarda İran'ın Irak'a yaptığı doğalgaz ihracatının azalması, bazı tarım ürünleri üzerindeki mevsimsel yasaklar, Irak'ın kendi kendine yetebildiği ürünlerin ihracatına yönelik yasaklar ve bazı malların, özellikle çelik ve petrokimya ürünlerinin gümrük vergilerinin artırılması, Irak'a yapılan ihracatın azalmasının başlıca sebepleridir. Ancak, İran ile Irak arasındaki ticaretin önemli bir kısmı küçük ölçekli ticaretle yapılmakta olduğundan, ticaretin düzenlenmesi ve izlenmesi gerektiği de bir gerçektir."

İran Ticaret Geliştirme Kurumu yetkilisi, İran ile Umman arasındaki ticaret ilişkilerine değinerek, "Ortak yatırımlar, serbest bölgelerde ve sanayi bölgelerinde yer alma ve Ummanlı yatırımcıların İran'a çekilmesi devam etmektedir. İran ile Umman arasındaki ithalat ve ihracat süreci hala devam etmektedir. Ayrıca, İran'ın Deyr limanı ile Katar'ın Ruwais limanı arasındaki ticaret de düzenli bir şekilde devam etmektedir" diye kaydetti.