Erakçi'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran Dışişleri Bakanı Erakçi’yle yapacağı görüşmelerde,

-Tarihi bağlara sahip iki ülke olan Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi,

-Türkiye’nin, 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması,

-İkili ticaret hacmini 30 milyar Dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi,

-Bu çerçevede, iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi,

-Türkiye’nin İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifadeyle, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi,

-Türkiye’nin, İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekmesi,

-Mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi,

-Türkiye’nin İran’ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi,

-Terör örgütü PKK’nın İran kolu PKK/PJAK’ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin, PJAK’ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran’ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizmesi,

-Gazze barış planında ikinci aşaması kapsamında Türkiye’nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılması dahil olmak üzere, Türkiye’nin sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması,

-Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulmasını teminen, Gazze’nin yeniden imarının desteklendiğini kaydetmesi,

-İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkelerinin dayanışma ve iş birliği anlayışıyla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekmesi,

-Suriye’de barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtmesi,

-Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması gerekliliği çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurgulaması,

-DEAŞ mahkumlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye’de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülmektedir.

İkili İlişkiler / Karşılıklı Temaslar

Türkiye-İran YDİK 8. Toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımız ve merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi eş-başkanlıklarında 24 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’la son olarak 1 Eylül 2025 tarihinde Tianjin’de gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle görüşmüştür.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran’a son ziyaretini 30 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirmiş, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yle bir araya gelmiştir.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Türkiye’ye son ikili ziyaretini 2 Aralık 2024 tarihinde yapmıştır. Erakçi ayrıca, 21 Haziran 2025 tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi vesilesiyle Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Türkiye ile İran arasındaki toplam ticaret hacmi 2025 yılı Kasım ayı itibariyle yaklaşık 5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir (İhracat: 2,75 milyar Dolar; İthalat: 2,25 milyar Dolar).