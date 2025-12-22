İsrail kendi ayağına sıkıyor

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyid Abdurrahim Musevi, Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıya değinerek, Siyonist rejimin yeni taktiklerine dair önemli bir açıklama yaptı.

Orgeneral Musevi, son günlerde yaşananları değerlendirirken şunları söyledi:

“Son birkaç gündür Siyonist rejimin adeta ‘kendi ayağına sıktığını’ (kendi çıkarlarına zarar verdiğini) gördünüz. Tersine göçü önlemek, iç karışıklıktan kurtulmak ve Yahudi karşıtlığını (antisemitizmi) aşılamak için, yurt dışındaki Yahudi toplumunu ve aile fertlerini kurban rolünde göstermek amacıyla suikast düzenlediler. Bu onların ilk defa yaptığı bir şey değil ve bu tür suçları birçok kez işlemişlerdir.”