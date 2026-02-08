Erakçi: Zenginleştirme hakkımız resmidir, kimse bize neye sahip olacağımızı söyleyemez

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ulusal Dış Politika Kongresi’nde yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını ve bu uğurda büyük bedeller ödendiğini söyledi.

Erakçi konuşmasında, İran Anayasası’nın devrim sonrası temel dayanağının bağımsızlık ilkesi olduğunu vurgulayarak, “Bu ilke, ülkemizin yabancı güçlerin etkisine kapı açmamasını sağlamıştır.” dedi.

Bakan Erakçi, nükleer faaliyetler hakkındaki iddia ve sorulara ilişkin olarak, “Zenginleştirme konusunda akla gelebilecek tüm soruları yanıtlamaya hazırız. Biz kimsenin hakkımızı tanımasını istemiyoruz; çünkü bu hak zaten resmidir. Asıl olan, bu hakka saygı gösterilmesidir.” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silah üretimi arayışında olmadığının altını çizen Erakçi, ülkenin asıl gücünün büyük güçlere ‘hayır’ diyebilme cesaretinden geldiğini belirtti.

Erakçi ayrıca İran’ın hem diplomasiye hem savunmaya hazır olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Biz savaş taraftarı değiliz, ancak ülkemizi koruma noktasında savaşa hazırız. Bize saygı diliyle yaklaşanlara aynı şekilde karşılık veririz; ancak baskı diliyle konuşanlara baskı diliyle cevap veririz. Dış politikamızın ilk ilkesi ‘izzet’tir.”

Son dönemde yaşanan askeri gerilimlere de değinen Erakçi, 12 günlük savaş sürecine atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Eğer o 12 günlük savaşta direnmeseydik, İran’ın kolayca teslim olan bir ülke olduğu yönünde tarihimize silinmez bir utanç lekesi kazınırdı. Savaşın üçüncü gününde ‘kayıtsız şartsız teslimiyet’ çağrısı yapanlar, on ikinci gün ‘kayıtsız şartsız ateşkes’ mesajı göndermek zorunda kaldı. Çünkü biz direndik.”

Erakçi, mevcut düşman askeri yığınağının İran’ı korkutmadığını belirterek, “Biz diplomasi insanıyız; aynı zamanda savaş insanıyız. Savaş insanı olmak, savaş aramak demek değildir; saldırıya karşı kendimizi savunmaya hazır olmak demektir.”şeklinde konuştu.