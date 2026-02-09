İran’ın Basra Başkonsolosu: İran, kendini savunma gücüne sahip

İran’ın Basra kentindeki Başkonsolosu Ali Abedi, Basra'da İslam Devrimi'nin zaferinin 47. yıldönümü kutlamalarında yaptığı açıklamada, "Dünyanın her yerinde İslam Devrimi'nin Lideri Ayetullah Hameney'nin takipçileri de İran İslam Cumhuriyeti'ni savunmaya hazırdır" dedi.

ABD’nin Devrim Liderini tehdit ederek büyük bir hata yaptığını belirten Abedi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sistemi tehlikeye girerse, direniş ekseni ve bölge ülkeleri onu savunmak ve desteklemek için harekete geçecektir" ifadesini kullandı.

Basra'daki İran Başkonsolosu, ABD ve Siyonist rejimi İran'a karşı herhangi bir saldırıya karşı uyararak, "ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik herhangi bir saldırısı, kapsamlı bir bölgesel savaşa yol açacaktır" ifadelerinde bulundu.