İran ve Afganistan sınır meselelerini görüştü

İran ve Afganistan'ın üst düzey yetkilileri arasında sınır konusunda devam eden görüşmeler kapsamında, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile Afganistan Sınırlar, Etnik Gruplar ve Kabileler Bakanı Mevlevi Nurullah Nuri telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde, iki taraf sınır işbirliğinin, özellikle de sınır belgelerinin ve işaretlerinin güncellenmesi sürecinin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca, ortak teknik ve hukuki toplantıların daha sık yapılması konusunda da mutabakata varıldı.

Tarafların anlaşması uyarınca, İran ve Afganistan'ın üst düzey sınır yetkililerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki yıl İran'da yapılacak.