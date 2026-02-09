İslam Devrimi’nin 47. yılı Ermenistan'da kutlandı

İran İslam Devrimi’nin zaferinin 47. yıl dönümü törenleri, Cumartesi günü Ermenistan’ın Kapan kentindeki İran Konsolosluğu’nda İran el sanatları ve ürünlerinden oluşan bir festivalin açılışıyla başladı.

Etkinlik, ilk dakikalardan itibaren Ermeni vatandaşlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan kişiler ve Kapan’da yaşayan İranlılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Fecr günleri kutlamaları kapsamında düzenlenen bu iki günlük festival, iki komşu ülke arasındaki kültürel ve sanatsal bağların bir simgesi niteliğindedir. Sergide, kilim ve verni dokumaları, bronz takılar, gıda ürünleri ve İran’a özgü hediyelik eşyalar gibi çeşitli geleneksel İran el sanatları ürünleri sergilenip satışa sunuldu.

Ziyaretçilerin İran kültürü ve medeniyetini tanımaya yönelik yoğun ilgisi ve İran ürünlerini satın alma isteği, konsolosluk yerleşkesinde samimi ve coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Bu ilgi, iki ülke halkları arasındaki köklü dostluk ve bağları yansıtmaktadır.

Sergi kapsamında ayrıca İran İslam Devrimi’nin kazanımlarını tanıtan belgesel kliplerin gösterimi ve fotoğraf sergisi gibi kültürel programlar da düzenlendi.

Festival Cumartesi günü başlamış olup 8 Şubat Pazar gününe kadar devam etti.. Festival süresince Kapan halkının daha geniş katılım göstermesi beklenmektedir.

Bu tür etkinliklerin Sünik bölgesinde düzenlenmesi, İran’ın İslam Devrimi sonrası elde ettiği ilerlemelerin anlatılması ve iki ülke arasındaki dostluğun sergilenmesi açısından etkili bir adım olarak değerlendirilmektedir.