Kayserispor’dan Majid Hosseini açıklaması

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Majid Hosseini'nin 17 Ağustos 2025 tarihinde RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlandığı, yapılan tetkiklerde futbolcuya Aşil Tendiniti teşhisi konulduğu belirtildi. Oyuncunun konservatif tedavi programına alındığı ancak bu sürece istenilen seviyede yanıt veremediği ifade edildi.

Aynı bölgeden üç kez sakatlandı

Açıklamada, Hosseini'nin 18 Kasım 2025 tarihinde İran Milli Takımı formasıyla Özbekistan karşısında oynadığı maçta aynı bölgeden yeniden sakatlandığı, ardından 28 Ocak 2026 tarihinde üçüncü kez aynı bölgeden sakatlık yaşadığı aktarıldı. Tedavi sürecinin olumlu sonuç vermemesi üzerine alanında uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda futbolcunun 5 Şubat 2026 tarihinde Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildiği bildirildi.

En az 6 ay futboldan uzak

Kayserispor, Majid Hosseini'nin Kronik Aşil Tendiniti nedeniyle geçirdiği cerrahi operasyon sonrası en az 6 ay futboldan uzak kalacağını açıkladı.

Diğer futbolcuların sağlık durumu da paylaşıldı

Kulüp ayrıca iki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin de bilgilendirme yaptı:

Denis Makarov: Sağ üst adalesinde ağrı şikâyeti bulunan Makarov'un yapılan tetkiklerinde sağ rectus femoris kasında hafif dereceli yaralanma ve ödem tespit edildiği, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kayra Cihan: Sol diz arkasında ağrı şikâyeti bulunan Kayra Cihan'a yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Baker kisti rüptürü tanısı konulduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.