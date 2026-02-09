Güney Afrika’da İslam Devrimi zafer yıldönümü kutlamaları

İran İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü ve İran Ulusal Günü töreni, Güney Afrika’daki İran Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Törene; bakanlar ve bakan yardımcıları başta olmak üzere üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve diplomatlar, Güney Afrika’nın sivil ve askeri yetkilileri, iş insanları ve İran İslam Cumhuriyeti dostlarından oluşan bir topluluk katıldı.

Etkinlikte İran Büyükelçisi’nin yanı sıra Güney Afrika Kadın, Gençlik ve Engelliler Bakanı Sayın Sindisiwe Chikunga da bir konuşma yaptı.