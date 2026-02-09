İran’dan İsrail’in Lübnan’daki eylemlerine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik devam eden askeri ve terörist saldırılarını, bu ülkenin güneyindeki tarım arazilerine tehlikeli zehirli maddeler püskürtülmesi yoluyla çevrenin tahrip edilmesini de içeren son suçu şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kasım 2025’ten bu yana ateşkesin binlerce kez ihlal edilmesine değinerek, bunun yüzlerce Lübnan vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına, ayrıca Lübnan’ın kamu altyapısına ağır zarar verilmesine yol açtığını belirterek, “Siyonist rejimin Lübnan’daki tarım arazilerine karşı zehirli ve kimyasal maddeler kullanması, çevreyi tahrip etmenin ve Lübnan vatandaşlarının sağlığına zarar vermenin yanı sıra halkın geçim kaynaklarını ve günlük yaşamını hedef alan eşi benzeri görülmemiş bir ‘savaş suçu’dur ve işgalci rejimin hesap vermesi için Birleşmiş Milletler ile ilgili uzman kuruluşlarının derhâl harekete geçmesini gerektirmektedir” dedi.

Bekayi, ateşkesin garantörlerinin siyonist rejimin işlediği suçlar karşısındaki tutumunu da kınayarak, ABD’nin Siyonist rejimin başlıca destekçisi olması ve Fransa’nın ateşkes ihlalleri karşısındaki süregelen eylemsizliği ve müsamahası nedeniyle işgalci rejimin suçlarına ortak sayıldığını ve işlenen suçların sonuçları konusunda hesap vermeleri gerektiğini ifade etti.