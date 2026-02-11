  1. Siyaset
11 Şub 2026 17:40

Ali Laricani'nin Doha'daki temasları sürüyor

Ali Laricani'nin Doha'daki temasları sürüyor

 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Umman'ın ardından Doha'da temaslarda bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, bugün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi kabul etti.

Katar Emiri, Ali Laricani'yi kabulünde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Laricani, salı günü, Umman'da Sultan Heysem bin Tarık ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya gelmişti.
 

News ID 1934377

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler