Ali Laricani'nin Doha'daki temasları sürüyor

Umman'ın ardından Doha'da temaslarda bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, bugün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi kabul etti.

Katar Emiri, Ali Laricani'yi kabulünde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Laricani, salı günü, Umman'da Sultan Heysem bin Tarık ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya gelmişti.

