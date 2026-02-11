  1. Siyaset
Laricani Doha'da Hamas heyetiyle görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Doha'da Hamas heyetiyle görüştü.

Görüşmede Laricani, İran’daki son durum ve ABD ile yapılan görüşmeler hakkında Hamas tarafına bilgi verdi.

Laricani, İran’ın Filistin davasına desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, bu kritik dönemde Filistin halkının direnişini ve azmini övdü.

Umman'ın ardından Doha'da temaslarda bulunan Ali Laricani, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ve ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı görüştü.

