İran Ordusu Deniz Komutanı Hindistan’da görüşmelerde bulundu

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Yeni Delhi’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Hindistan, Güney Afrika ve Sri Lanka’daki mevkidaşlarıyla bir araya gelerek görüşmeler yaptı.
Bu görüşmelerde, özellikle Hint Okyanusu’nun kuzeyinde uluslararası deniz yollarının korunması ve deniz terörizmine karşı elde edilen tecrübelerin paylaşılması üzerinde duruldu.
Tuğamiral İrani ayrıca Hindistan Deniz Kuvvetleri’nin deniz üslerini ziyaret etti.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca IONS Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısına katılacak.
