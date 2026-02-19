  1. Siyaset
19 Şub 2026 16:50

İran ve Rusya, Umman Denizi'ndeki ortak deniz tatbikatını tamamladı

İran ile Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatı, Rus helikopter gemisi "Stoiky" için düzenlenen veda töreninin ardından resmen sona erdi.

İki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, deniz güvenliğini artırmayı ve operasyonel sinerjiyi geliştirmeyi amaçlayan ortak deniz tatbikatı, katılımcı birimlerin planlanan son görevlerini yerine getirmesiyle sona erdi. Kapanış töreninde, Rus gemisi "Stoiky", İranlı su üstü birlikleri eşliğinde tatbikat bölgesinden çıkarıldı.

Azar MAHDAVAN

