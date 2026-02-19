İran ve Rusya, Umman Denizi'ndeki ortak deniz tatbikatını tamamladı

İki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, deniz güvenliğini artırmayı ve operasyonel sinerjiyi geliştirmeyi amaçlayan ortak deniz tatbikatı, katılımcı birimlerin planlanan son görevlerini yerine getirmesiyle sona erdi. Kapanış töreninde, Rus gemisi "Stoiky", İranlı su üstü birlikleri eşliğinde tatbikat bölgesinden çıkarıldı.
