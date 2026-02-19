Sevilen İran Yapımı “Hz. Yusuf” Dizisi Yeniden Ekranlarda

Bir döneme damga vuran ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen İran yapımı “Hz. Yusuf” dizisi, Ramazan ayı boyunca yeniden izleyiciyle buluşacak.

Dizi, Ramazan ayı süresince her akşam saat 22.40’ta Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatını konu alan yapım, güçlü anlatımı, etkileyici sahneleri ve manevi atmosferiyle Ramazan ayına özel bir izleme deneyimi sunacak.

Daha önce yayınlandığı dönemlerde yüksek izlenme oranlarına ulaşan ve izleyicilerin hafızasında yer edinen dizi, Ramazan ayının ruhuna uygun içeriğiyle ekranlara yeniden değer katmayı hedefliyor.