Aksa Tufanı Opersyonu Sonrası 94 Filistinli Gazeteci Gözaltına Alındı

El Cezire’ye dayandırılan habere göre, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), siyonist rejimin Ekim 2023 ile Ocak 2026 tarihleri arasında en az 94 Filistinli gazeteci ve medya çalışanını gözaltına aldığını açıkladı.

Komitenin raporunda, Filistinli gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle işgal rejimine ait cezaevlerinde sistematik hak ihlallerine maruz kaldıkları vurgulandı. Bu ihlaller arasında darp, aç bırakma ve tıbbi ihmaller yer aldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi açıklamasında, İsrail’in bu uygulamalarının gazetecileri korkutmayı ve susturmayı amaçlayan bilinçli bir politika olduğunu belirterek, uluslararası toplumu İsrail hapishanelerinde gazetecilere yönelik ihlaller konusunda acil ve bağımsız soruşturma başlatmaya çağırdı.

Komite ayrıca, İsrail’in Filistinli gazetecilerin tutulduğu merkezlere uluslararası gözlemcilerin erişimine izin vermesi gerektiği uyarısında bulundu.