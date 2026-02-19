  1. Dünya
AB Konseyi'nden İran karşıtı karar

Avrupa Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri’nin hatalı politikalarını izleyerek ve İran’a yönelik düşmanca adımlarını sürdürerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu sözde “Avrupa Birliği terör listesine” resmen dahil etti.

El Arabiya’nın aktardığına göre, Avrupa Konseyi, AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde sağlanan siyasi uzlaşı doğrultusunda, bugün (Perşembe) Devrim Muhafızları Ordusu’nun söz konusu listeye eklendiğini duyurdu.

Avrupa Konseyi, bu karar kapsamında Devrim Muhafızları’na ait tüm fonların, mali varlıkların ve ekonomik kaynakların, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde dondurulacağını ileri sürdü.

AB dışişleri bakanları daha önce, İran’ın resmî ve yasal askeri kurumlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun sözde “terör örgütleri listesine” alınması konusunda siyasi ve hukuka aykırı bir adım atmıştı.

Azar MAHDAVAN

