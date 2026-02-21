Ülke genelinde toplam 165 adet savaş silahı ele geçirildi

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Emniyet Teşkilatı’na (FARJA) bağlı Sınır Polisi Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, Selmas ilçesindeki Kuze Reş Sınır Karakolunu ziyaretinde sınır güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cavidan, bugün sınır hatlarında kalıcı güvenliğin sağlandığını belirterek, “Değerli sınır muhafızlarımız, yüksek kapasite ve tam hazırlık içinde, diğer silahlı kuvvetlerle koordinasyon hâlinde, tüm güçleriyle sınırları savunmaktadır” dedi.

Sınır muhafızlarının her türlü tehdide karşı ilahi inayetle hazır olduğunu vurgulayan Cavidan, “Kimsenin, şeref ve otoritemizin simgesi olan bu sınırlara en küçük bir tehdit yöneltmesine ya da saldırıda bulunmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son günlerde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonlara da değinen Cavidan, silah kaçakçılığıyla mücadele planı kapsamında elde edilen sonuçlara dikkat çekti. Buna göre, yalnızca bir gün içerisinde Batı Azerbaycan Eyaleti’nde 65 adet, ülke genelinde ise toplam 165 adet savaş silahı ele geçirildi.