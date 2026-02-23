  1. Ekonomi
23 Şub 2026 08:48

İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç?

İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç?

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 720 tümen üzerinden işlem görüyor.

Her bir Türk lirası dün ise 3 bin 750 tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1934652

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler