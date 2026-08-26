ABD ile İsrail bağlantılı medya organları askeri hedef listemizde

İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, yaptığı açıklamada İslam Devrimi karşıtı yabancı medya organlarını eleştirdi.

Tuğgeneral Şikarçi, BBC Persian, Iran International ve Radio Farda gibi kanalların ABD ve Siyonist İsrail ile bağlantılı olduğuunu belirtti.

Söz konusu medya organlarının yabancı istihbarat servisleriyle doğrudan irtibat halinde olduğunu aktaran Tuğgeneral Şikarçi, şunları kaydetti:

“Düşmanın medya imparatorluğunun ağırlık merkezi Siyonistlerin elindedir. BBC, Iran International ve Radio Farda gibi kanallar doğrudan MOSSAD, CIA ve düşman istihbarat servislerine bağlıdır; talimat ve desteklerini doğrudan buralardan almaktadırlar.”

Bu kuruluşlarda çalışan personelleri “paralı asker” olaran nitelendiren Tuğgeneral Şikarçi, “Bu kanallarda faaliyet gösteren kişiler, Siyonizmin ve cani Amerika’nın askerleri olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İranlı general, ABD ve İsrail ile bağlantılı olan medya organlarının askeri hedefler arasında yer aldıklarını belirtti.