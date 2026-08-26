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26 Ağu 2026 08:38

Galibaf'tan ABD'ye tepki: Burası Normandiya değil

Galibaf'tan ABD'ye tepki: Burası Normandiya değil

İran müzakere heyeti Başkanı Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Bessent’in İran’a yönelik yeni yaptırımları “Normandiya Çıkarması”na benzeten sözlerinden geri adım atmasına tepki göstererek, Bessent’in açıklamalarını alaycı ifadelerle eleştirdi.

Daha önce İran’a yönelik yeni yaptırımların “Normandiya Çıkarması (D-Day)” kadar güçlü ve belirleyici olacağını iddia eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin bu iddianın içinin boş olduğuna ilişkin sorusuyla karşılaşınca şaşkın bir şekilde, “Dünya ekonomisini patlatmak mı istiyorum?” şeklinde yanıt verdi.

İran müzakere heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Bessent’in bu açık geri adımı ve çelişkili açıklamalarına tepki olarak X hesabından şunları yazdı:

“Bu program hiç de Normandiya Çıkarması'na benzemiyordu; bir gece kulübündeki komik bir stand-up gösterisiydi ve orada kendi mizahi repliklerini bile unuttun!”

News ID 1938140

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