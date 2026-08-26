Galibaf'tan ABD'ye tepki: Burası Normandiya değil

Daha önce İran’a yönelik yeni yaptırımların “Normandiya Çıkarması (D-Day)” kadar güçlü ve belirleyici olacağını iddia eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin bu iddianın içinin boş olduğuna ilişkin sorusuyla karşılaşınca şaşkın bir şekilde, “Dünya ekonomisini patlatmak mı istiyorum?” şeklinde yanıt verdi.

İran müzakere heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Bessent’in bu açık geri adımı ve çelişkili açıklamalarına tepki olarak X hesabından şunları yazdı:

“Bu program hiç de Normandiya Çıkarması'na benzemiyordu; bir gece kulübündeki komik bir stand-up gösterisiydi ve orada kendi mizahi repliklerini bile unuttun!”