ABD basını itiraf etti: İran’a yönelik ekonomik baskı sonuç vermiyor

New York Times, İran’daki ağır ekonomik krizin Tahran’ın teslim olma ihtimalini artırmak yerine azaltabileceğini yazdı. Haberde, İranlı yetkililerin ABD’nin şartlarını kabul etmenin maliyetini, direnmenin maliyetinden daha yüksek gördüğü belirtildi.

Gazeteye göre uzmanlar, diğer ülkeleri İran’a karşı ekonomik baskıya katılmaya zorlamanın ters etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Bu yaklaşım, Tahran’a ekonomik izolasyona katılımın ülkeler açısından yüksek maliyetli olduğu yönünde daha güçlü bir gerekçe sunabilir.

Daha önce İsrail rejimine bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü araştırmacısı Danny Citrinowicz de ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirmişti. Citrinowicz, Washington’un son adımlarının Tahran’a yönelik “maksimum baskı” politikasında kayda değer bir değişim yaratmadığını ifade etmişti.

ABD’nin, İran’la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkeleri cezalandırma tehdidine değinen Citrinowicz, asıl meselenin yeni yaptırımların ilan edilmesi değil, Washington’un bu tehditleri İran’la iş birliğini sürdüren ülkelere karşı gerçekten uygulamaya hazır olup olmadığı olduğunu söyledi.

Siyonist araştırmacı, “Ortada yeni bir şey yok; pratikte gerçekten yeni hiçbir unsur ortaya konulmadı” dedi.