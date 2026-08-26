Trump'ın "Hürmüz" hezeyanı sürüyor

ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump daha önce defalarca söylediği gibi İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini iddia etti.

ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu öne süren Trump, boğazdaki tüm mayınların da dün itibarıyla tamamen temizlendiğini iddia etti.

Bir günde yalnızca beş gemi geçti

Kpler'in açıkladığı öncü verilere göre salı günü boğazdan yalnızca 5 emtia gemisi geçti.