Garibabadi: İran-Umman mutabakatı Hürmüz’ün yeniden açılması anlamına gelmiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Salı akşamı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, İran’ın hâlâ savaş durumunda olduğunu belirtti.

Garibabadi, son savaşlara kadar Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir sorun bulunmadığını ve İran’ın bu su yoluyla ilgili konulara özel bir odaklanma gerçekleştirmediğini söyledi. Ancak 40 günlük savaşın ardından İran’ın stratejik dikkatinin Hürmüz Boğazı’na yöneldiğini ve ülkenin hâlâ savaş durumunda olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güzergâhlarına ilişkin konuşan Garibabadi, “Ummanlı dostlarımızın yardımıyla boğazın güney güzergâhını kapatmayı bekliyorduk ancak ABD’nin baskıları bunun gerçekleşmesini engelledi. Sonuçta İran Hürmüz Boğazı’nı kapattı ve bu durum askeri çatışmaların yaşanmasına yol açtı.” dedi.

İranlı Bakan Yardımcısı ayrıca İran ile Umman arasındaki mutabakatın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması anlamına gelmediğini vurguladı.

Garibabadi, “Hürmüz Boğazı yarından itibaren açılmayacak.” diyerek, gemiler için yeni geçiş güzergâhına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Son 58 yıldır gemiler Umman sularından geçiyordu ve İran ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı. Hürmüz Boğazı artık İran’ın ulusal güvenlik meselesidir ve giriş-çıkış güzergâhlarında temel değişiklikler yapılması gerekiyor.”

Garibabadi, mutabakata göre Fars Körfezi’ne giriş güzergâhının İran karasularından, çıkış güzergâhının ise Umman karasularından olacağını belirterek, her iki güzergâhta da gemilerin İran sularından geçeceğini söyledi. Bu güzergâhın toplam genişliğinin yaklaşık 7 mil olduğunu ve gidiş-dönüş bir otoyol gibi işleyeceğini ifade etti.

Bu güzergâhın geçici olduğunu belirten Garibabadi, İran ve Umman’ın 30 ila 60 gün içerisinde eski deniz trafik düzeninin yerine geçecek kalıcı yeni güzergâh konusunda müzakere etmesi gerektiğini kaydetti.

Garibabadi ayrıca, askeri açıdan Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin geçişine ilişkin de konuşan Garibabadi, mutabakat kapsamında hiçbir askeri geminin geçişine izin verilmeyeceğini, yalnızca ticari gemilerin boğazdan geçebileceğini söyledi.

ABD ile olası müzakerelere de değinen Garibabadi, “Şartlar değişti ve müzakere yapılması halinde bu, geçmişteki gibi olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin iddialarına da yanıt veren Garibabadi, “Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların yerini İran’dan başka hiç kimse bilmiyor. Mayın temizleme konusunda ortaya atılanlar yalnızca bir iddiadan ibaret. Eğer bu iddia doğruysa, neden hiçbir gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçmiyor?” diye konuştu.