Gök Kubbede Ağır Darbe: 40 Günlük Savaşta İran’ın Düşürdüğü 10 Dev Hedef

Mehr Haber Ajansı: Onlarca milyon dolarlık avcı uçaklarından gelişmiş keşif ve taarruz İHA’larına kadar uzanan geniş bir yelpazede; İran hava savunması, 40 günlük savaş boyunca ABD ve İsrail’e ait bir dizi kritik hava unsurunu hedef aldı. Bu hedeflerden en kritik 10 tanesi, bölge semalarında yaşanan son derece ağır, karmaşık ve maliyetli hava muharebesinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Modern harp doktrininde hava gücü, yalnızca bomba veya füze fırlatan avcı uçaklarından ibaret değildir. Bir savaş uçağı hedefe yönelmeden önce keşif İHA’ları hedefleri tespit etmek, havadan erken ihbar ve kontrol (HİK/AWACS) uçakları sahanın anlık taktik resmini oluşturup bilgiyi ağa dağıtmak zorundadır. Taarruz uçakları vuruş görevini icra ederken, olası bir düşme durumunda ise mürettebatı kurtarmak amacıyla özel muharebe arama-kurtarma (CSAR) helikopterleri ve tahliye uçakları devreye girer.

İşte tam bu noktada; A-10, MQ-9, F-15, Hermes (Hermes 450 ve 900), F-35, F-16, E-3, HH-60 / HH-60W ve C-130 (MC-130J) isimlerinin yan yana getirilmesi, sıradan bir hedef envanterinden çok daha fazlasını anlatmaktadır. Zira bu liste, hasmın "Hava Harekât Zinciri"nin (Kill Chain) neredeyse her bir hayati halkasının hedef alındığını ve ağ merkezli yapının kırıldığını göstermektedir.

1. MQ-9 Reaper: İran Savunma Ağındaki Amerikan Avcısı

Listenin en stratejik unsurlarından biri şüphesiz MQ-9 Reaper’dır. ABD Hava Kuvvetleri tarafından taarruz operasyonlarını desteklemek, koordinasyon sağlamak ve yüksek irtifa keşif görevlerini yürütmek üzere konuşlandırılan bu İHA; 900 beygir gücünde TPE331-10GD turboprop motora, yaklaşık 20 metrelik kanat açıklığına, 50 bin fit irtifa tavanına ve 1700 kilogramlık faydalı yük kapasitesine sahiptir. AGM-114 Hellfire füzeleri, Paveway ve JDAM güdümlü mühimmatları taşıyabilmektedir.

Ancak Reaper’ın asıl değeri yalnızca kanat altındaki füzelerinden kaynaklanmaz. Yüksek havada kalış süresi, uzun menzilli elektro-optik sensörleri ve çok kanallı iletişim sistemleri, bu İHA’yı hedef tespitinden imhaya kadar tüm sürecin omurgası haline getirir. Dolayısıyla bir MQ-9’un düşürülmesi yalnızca bir platformun kaybı değil; hasmın hassas gözetleme, hedefleme ve anlık angajman ağından kritik bir düğüm noktasının silinmesi anlamına gelir.

2 ve 3. Hermes 450 ve Hermes 900: Vurucu Kollardan Önce Gözleri Kör Etmek

Listenin diğer bölümünde Elbit Systems üretimi Hermes ailesinin iki kritik üyesi yer almaktadır: Hermes 450 ve Hermes 900.

Hermes 900: Uzun süreli keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilmiş orta irtifa-uzun havada kalışlı (MALE) bir İHA’dır. Yaklaşık 1180 kg kalkış ağırlığına, 350 kg faydalı yük kapasitesine ve 36 saate varan havada kalış süresine sahiptir. Gerçek gücü; taşıdığı elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sistemler, sentetik açıklıklı radarlar (SAR), elektronik istihbarat (ELINT) ve sinyal istihbaratı (SIGINT) cihazları ile iletişim röle yeteneklerinden gelir.

Hermes 450: Ailenin daha hafif ve taktik üyesidir. Harekât sahası üzerinde saatlerce kalarak operasyonel birliklere kesintisiz taktik istihbarat ve hedef koordinatı aktarır.

Ağ merkezli harpte her zaman en pahalı hava aracı en önemli hedef demek değildir. Sahayı gören, veriyi toplayan ve hedef koordinatlarını aktaran bir keşif İHA’sı, mühimmatı ateşleyen savaş uçağı kadar hayati bir fonksiyon icra eder. Bu iki platformun vurulması, düşmanın durumsal farkındalığına doğrudan bir darbe niteliğindedir.

4. F-15 Strike Eagle: Hava Taarruzunun Ağır Yumruğu

Listenin ağır taarruz kanadında F-15 Strike Eagle yer almaktadır. F-15E; hem havadan havaya hem de havadan karaya görev icra edebilen, gece-gündüz ve her türlü hava koşulunda alçak irtifadan derin sızma yapabilen çift kişilik çok rollü bir avcı-bombardıman uçağıdır.

İki güçlü motoru, 2 Mach’ın üzerindeki sürati, yüksek mühimmat taşıma kapasitesi ve geniş hava-yer güdümlü mühimmat yelpazesi, F-15’i hava operasyonlarının en ölümcül vurucu güçlerinden biri yapmaktadır. Eğer keşif İHA’ları harekât ağının gözleriyse, F-15 bu ağın balyozudur. Bu uçağın hedef listesine girmesi, İran hava savunmasının doğrudan ana muharip unsurlarla yüzleştiğini göstermektedir.

5. F-16 Fighting Falcon: Hava Savaşının Emektar Gücü

Çok yönlülüğü, yüksek manevra kabiliyeti ve yaygın kullanım ağıyla F-16 Fighting Falcon, Batı ve İsrail hava kuvvetlerinin en önemli muharip belkemiğidir. 2 Mach civarında sürate ulaşabilen ve 50 bin fitin üzerinde tavan irtifasına sahip olan bu avcı uçağı, geniş bir füze ve akıllı mühimmat kapasitesine sahiptir.

Nitekim Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmî açıklamada; İsrail rejimine ait üçüncü bir F-16 savaş uçağının sabaha karşı saat 03:45 sularında İran’ın merkezî bölgesinde Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait gelişmiş modern hava savunma sistemleriyle vurulduğu duyurulmuştu. F-16 gibi çevik bir platformun imhası, hava sahası savunmasındaki yüksek hazırlık seviyesini tescillemiştir.

6. F-35 Lightning II: 4. Nesil Sınırını Aşan Kritik Angajman

Listenin şüphesiz en kritik ve teknolojik açıdan en hassas ismi F-35 Lightning II’dir. 5. nesil olan bu uçak, ileri tehdit ortamlarında hayatta kalmak üzere; düşük radar kesit alanı (hayalet/stealth yeteneği), entegre aviyonikler, gelişmiş sensör füzyonu ve üst düzey durumsal farkındalık kabiliyetleriyle tasarlanmıştır.

Bu nedenle F-35 ile yaşanan bir hava savunma temasının önemi, yalnızca bir uçağın maliyetiyle ölçülemez. Görünmezlik doktrini üzerine kurulu bir platformun tespit edilmesi, takibe alınması veya hasara uğratılması; hava savunma ağının düşük radar izli hedeflere karşı operasyonel etkinliğini ispatlamakta ve çatışmanın seyrini konvansiyonel uçakların çok ötesine taşımaktadır.

7. A-10 Thunderbolt II: Zırhlı Hava Desteği Namlunun Ucunda

A-10 Thunderbolt II, doğrudan Yakın Hava Desteği (CAS) sağlamak üzere inşa edilmiş efsanevi bir taarruz uçağıdır. Düşük irtifa ve nispeten düşük süratlerde muharebe sahası üzerinde uzun süre kalabilme yeteneği, çift hidrolik yedekleme sistemleri, zırhlı kokpit yapısı ve en önemlisi dakikada binlerce mermi atan 30 mm’lik 7 namlulu GAU-8/A döner topu ile bilinir.

Ömrünü ateş hattına en yakın noktada geçirmek üzere tasarlanmış ağır zırhlı bir uçağın hava savunma menziline girip vurulması, alçak irtifa hava savunma katmanının geçilmezliğini vurgulamaktadır.

8. Boeing E-3 Sentry (AWACS): Gökyüzünün Beynine Karada Ağır Darbe

Komuta-kontrol ve harp yönetimi açısından listenin en stratejik aktörü Boeing E-3 Sentry’dir. E-3 füze fırlatmaz; savaşı görür, yönetir ve koordine eder. Üzerindeki devasa döner radar kubbesi sayesinde yüzlerce kilometrelik hava sahasını anlık olarak tarar, dost unsurları yönlendirir ve erken ihbar sağlar.

Basit bir ifadeyle; avcı uçakları harekâtın “kolları” ise, E-3 bu sistemin "gözü ve beyni"dir. Ancak 40 günlük savaşta E-3 vakasını benzersiz kılan unsur, uçağın havada değil karada vurulmuş olmasıdır.

27 Mart tarihinde İran tarafından Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlenen hassas füze ve kamikaze İHA saldırısında, üste konuşlu bir ABD E-3 Sentry uçağı doğrudan hedef alınmış ve ağır hasar görmüştür. Amerikan uzman kaynaklarınca incelenen uydu görüntülerinde uçağın arka gövdesinde meydana gelen büyük tahribat net şekilde görülmüş, bazı analizlerde uçağın onarılamaz durumda olduğu belirtilmiştir. Bloomberg ise bu olayı bu uçak tipinin tarihteki ilk doğrudan muharebe zayiatı olarak nitelendirmiştir. Bu saldırı; ABD’nin bölgedeki en stratejik hava unsurlarının dahi üslerin derinliklerinde güvende olmadığını kanıtlamıştır.

9. HH-60 ve HH-60W Jolly Green II: Kurtarma Zincirinin Kırılması

Hava harbi bir uçağın düşmesiyle bitmez. Bir pilot düşman hattı gerisine fırlatma koltuğuyla atladığında çok daha kritik bir aşama başlar: Muharebe Arama ve Kurtarma (CSAR).

Yeni nesil HH-60W Jolly Green II, yüksek riskli düşman sahasına girip düşen personeli tahliye etmek üzere geliştirilmiştir. Eğer bir hava savunma ağı yalnızca saldıran uçakları değil, o uçakların mürettebatını kurtarmaya gelen özel harekât ve CSAR helikopterlerini de tehdit edebiliyorsa; düşman için operasyonun maliyeti katlanarak artar. Düşman artık sadece uçağını kaybetme riskiyle değil, kurtarma için bölgeye sokacağı özel kuvvetleri, eskort uçaklarını ve helikopterlerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır.

10. MC-130J Commando II: İran Topraklarından Dönemeyen Özel Harekât Uçağı

Listenin son ismi ise C-130 ailesinin en kritik özel kuvvet varyantı olan MC-130J Commando II’dir.

Olaylar, bir Amerikan F-15 uçağının İran semalarında düşürülmesiyle başladı. Uçaktaki iki mürettebat fırlatma koltuğuyla atladıktan sonra ABD derhal geniş çaplı bir CSAR harekâtı başlattı. İkinci personeli tahliye edebilmek amacıyla iki adet MC-130J uçağı İran topraklarına sızarak geçici bir sahaya iniş yaptı; ancak bu uçaklar bir daha İran’dan ayrılamadı. Doğrudan havada vurulmamış olsalar dahi bu uçakların akıbeti, düşürülen bir F-15’in tetiklediği zincirleme etkinin iki değerli özel harekât uçağının kaybıyla sonuçlandığını ortaya koydu.

Sonuç: Hedef Alınan Yalnızca Uçaklar Değil, Sistemin Kendisiydi

Bu listeye bütüncül olarak bakıldığında anlam çok daha netleşmektedir:

Hermes 450, Hermes 900 ve MQ-9: Harekât ağının keşif ve gözetleme gözleri,

E-3 Sentry: Erken ihbar, taktik komuta ve muharebe yönetim beyni,

F-15, F-16 ve F-35: Ağın ağır ve hassas vuruş kolları,

A-10: Yakın hava desteği zırhı,

HH-60 / HH-60W: Kurtarma ve tahliye emniyeti,

MC-130J: Özel operasyon ve lojistik damar.

Görüldüğü üzere İran hava savunma ve taarruz doktrini, tekil uçakları vurmanın ötesine geçerek hasmın “Gör - Karar Ver - Vur - Kurtar” döngüsünden oluşan eksiksiz harekât zincirini felç etmeyi başarmıştır. Bu tablonun verdiği ana mesaj; İran’ın oluşturduğu caydırıcı tehdit menzilinin kendi hava sahasından başlayıp hasmın bölgedeki en korunaklı ana üslerinin derinliklerine kadar uzandığı gerçeğidir.