  1. Siyaset
26 Ağu 2026 10:07

Erakçi’den komşularla diplomasi ve bölgesel çözüm vurgusu

Erakçi’den komşularla diplomasi ve bölgesel çözüm vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistanlı ve Ummanlı konuklarla yaptığı görüşmelerde bölgesel çözümlere vurgu yapıldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistanlı ve Ummanlı konuklarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, İran’ın barış ve istikrara bağlılığının komşularıyla sürdürülen kararlı ve sürekli diplomasiyle takip edildiğini vurguladı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın barış ve istikrara bağlılığı, komşularımızla kararlı ve sürekli diplomasiyle takip ediliyor. Pakistanlı ve Ummanlı konuklarla yaptığımız görüşmelerde bölgesel çözümler üzerinde duruldu.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, “Yeni bir koridor oluşturulması, ortak mayın temizleme çalışmaları ve Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimine ilişkin önerilen çerçeve, bu yaklaşımın açık bir örneğidir.” dedi.

News ID 1938143

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler