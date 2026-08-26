Erakçi’den komşularla diplomasi ve bölgesel çözüm vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistanlı ve Ummanlı konuklarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, İran’ın barış ve istikrara bağlılığının komşularıyla sürdürülen kararlı ve sürekli diplomasiyle takip edildiğini vurguladı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın barış ve istikrara bağlılığı, komşularımızla kararlı ve sürekli diplomasiyle takip ediliyor. Pakistanlı ve Ummanlı konuklarla yaptığımız görüşmelerde bölgesel çözümler üzerinde duruldu.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, “Yeni bir koridor oluşturulması, ortak mayın temizleme çalışmaları ve Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimine ilişkin önerilen çerçeve, bu yaklaşımın açık bir örneğidir.” dedi.