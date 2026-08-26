İran yapımı animasyon filmi “Sepehr Efsanesi” Pazartesi akşamı Moskova’da düzenlenen özel bir törenle Rusya’da gösterime girdi.

Minab çocuk şehitleri Moskova'da anıldı

Moskova’da gerçekleştirilen bu özel gösterim, Minab’daki Şecere Tayyibe Okulu’nda şehit olan 168 öğrencinin anısına düzenlendi. Anma töreniyle eş zamanlı olarak, söz konusu animasyon Rusya genelindeki 89 sinemada izleyiciyle buluşmaya başladı.

Törenin başında, Minab’daki 168 şehit öğrencinin fotoğrafları sinema perdesine yansıtıldı.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, çocuk şehitlerin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısının ilk gününde 168 İranlı çocuk şehit edildi. Bu korkunç suç, insanlığın tarihi hafızasından silinmemelidir” dedi.