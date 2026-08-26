İran ve Uruguay arasında ekonomik ve kültürel iş birliği fırsatları ele alındı

İran’ın Uruguay Büyükelçisi Mücteba Beni Esed, Canelones Belediye Başkanı Francisco Legnani ile Pazartesi günü, (24 Ağustos 2026) tarihinde bir araya gelerek İran ile Canelones eyaleti arasındaki iş birliği potansiyelini görüştü.

Uruguay’ın Ulusal Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen görüşmede taraflar, iki ülke arasında karşılıklı saygı ve dostluk temelinde ilişkilerin başlamasının üzerinden 123 yıldan fazla zaman geçtiğine dikkat çekerek, mevcut potansiyelleri ve ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesi imkânlarını ele aldı.

Canelones Belediye Başkanı Francisco Legnani, eyaletin özellikle hayvancılık, tarım ve ilaç sektörlerindeki ekonomik ve üretim kapasitesine dikkat çekerek İran’ı, eyalet ürünleri açısından önemli bir potansiyele sahip pazar olarak nitelendirdi.

Legnani ayrıca, Uruguay halkının İran halkını, kültürünü ve binlerce yıllık medeniyetini daha yakından tanıması amacıyla İran sinema filmlerinin Canelones’te gösterilmesine hazır olduklarını ifade etti.

İran Büyükelçisi Mücteba Beni Esed ise İslam Devrimi’nin ardından uygulanan yaptırımlara rağmen İran’ın çeşitli alanlardaki kapasite ve ilerlemelerini, özellikle tıp, sanayi, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri anlattı. Beni Esed, İran’ın deneyimlerini paylaşmaya ve karşılıklı iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.