İsrail-Türkiye gerilimi İran medyasında nasıl değerlendiriliyor?

İsrail’in, Türkiye sınırına yakın Suriye’deki Ebuzuhur Askerî Havaalanı’na düzenlediği saldırı, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi tırmandırdı. Peki, bu kritik gelişme İran medyasında nasıl yankı buldu?

Hemmihan Gazetesi

Hemmihan’a göre doğrudan bir savaş ihtimali oldukça düşük. Türkiye, İsrail ile sıcak bir çatışmaya girmek yerine; Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve muhtemelen İran ile ilişkilerini geliştirerek bölgesel dengeyi değiştirmeyi ve İsrail’in hareket alanını kısıtlamayı hedefliyor.

Cevan Gazetesi

Cevan, İsrail’in Türkiye’yi İran benzeri bir tehdit olarak konumlandırdığını savunuyor. Gazeteye göre taraflar doğrudan savaştan kaçınsa da, Suriye ve Doğu Akdeniz’de yeni bir güvenlik düzeni oluşturmak için örtülü bir “gölge savaş” yürütüyor.

Fars Haber Ajansı

Fars Haber Ajansı, bu saldırının Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunun sınırlarını belirlediği görüşünde. Ankara’nın yeniden yapılanma sürecinde rol alabileceği, ancak İsrail’in çıkarlarını tehdit edecek çapta bir askerî altyapının kurulmasına müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanıyor.

Keyhan Gazetesi

Keyhan ise saldırıyı İsrail’in Türkiye’ye yönelik net bir “kırmızı çizgi” mesajı olarak yorumluyor. Gazeteye göre Suriye; İsrail’in güvenlik üstünlüğü arayışı ile Türkiye’nin stratejik nüfuz genişletme çabasının çarpıştığı yeni bir rekabet sahasına dönüşmüş durumda.

İran medyasının ortak değerlendirmesi: Doğrudan bir savaş ihtimali düşük; ancak Suriye’deki Türkiye–İsrail rekabeti artık çok daha görünür, sert ve riskli bir aşamaya girmiş durumda.

Fars Haber Ajansı

Fars Haber Ajansı, bu saldırının Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunun sınırlarını belirlediği görüşünde. Ankara’nın yeniden yapılanma sürecinde rol alabileceği, ancak İsrail’in çıkarlarını tehdit edecek çapta bir askerî altyapının kurulmasına müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanıyor.

Keyhan Gazetesi

Keyhan ise saldırıyı İsrail’in Türkiye’ye yönelik net bir “kırmızı çizgi” mesajı olarak yorumluyor. Gazeteye göre Suriye; İsrail’in güvenlik üstünlüğü arayışı ile Türkiye’nin stratejik nüfuz genişletme çabasının çarpıştığı yeni bir rekabet sahasına dönüşmüş durumda.