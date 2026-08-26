Mısır: İran'la temas halindeyiz

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli National dergisine verdiği mülakatta, Ortadoğu’daki mevcut gerilimi değerlendirdi.

Bölgedeki mevcut durumu “ne barış ne de savaş” olarak tanımlayan Abdulati, sürecin bir çıkmaza girdiğini ifade etti.

“İran ile temas halindeyiz”

Abdulati, Kahire’nin bölgedeki arabuluculuk rolüne değinerek, ülkesinin İran ile temas halinde olduğunu belirtti.

Mısırlı yetkili, "Kahire, İran'ın nükleer programının gözden geçirilmesini, ABD yaptırımlarının kaldırılmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve ateşkesin uygulanmasını içeren bir anlaşma şartları temelinde çatışmanın derhal sona ermesini istiyor." dedi.

İslamabad Mutabakatı

Abdulati, ABD ve İran arasında Haziran ayında imzalanan ve savaşın sona ermesi için zemin hazırlamayı amaçlayan anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, “Bu anlaşma yaptırımların hafifletilmesini ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını hedefliyordu; ancak geçen ay anlaşma çöktü ve beklenen hiçbir gelişme kaydedilmedi” ifadesini kullandı.

“İran savaşın yayılmasını istemiyor”

İran’a yönelik askeri saldırıların, Tahran ile Washington arasındaki müzakere süreci devam ederken gerçekleştiğini hatırlatan Abdulati, İran’ın tutumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişlemesini istemediğini defalarca dile getirmiştir. Tahran ayrıca, ABD’nin ve Trump yönetiminin aşırı talepleri karşısında da asla teslim olmayacağını net bir şekilde ortaya koymuştur.”