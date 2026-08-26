İran Güreş Federasyonu’ndan ABD’ye Vize Resti

Güreş Federasyonu Başkanı Alireza Dabir, Las Vegas’ta düzenlenecek Dünya U23 Güreş Şampiyonası’na ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin ekipten tek bir kişiye dahi vize vermemesi hâlinde İran takımının organizasyona katılmayacağını söyledi.

Dabir şunları söyledi:

“Takımımızı vize vermeyerek ve çeşitli sorunlar çıkararak baskı altına almaya çalışırlarsa, bu tutumun karşısında dururuz. ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Dünya U23 Şampiyonası için de, takımımızdaki tek bir kişinin bile vizesi çıkmazsa takımı göndermeyeceğiz. Bu durumu Dünya Güreş Birliği Başkanı’na da bildirdim: Bir kişiye dahi vize verilmezse, takımı yollamayacağız. Asıl mesele takımın mutlaka katılması değil; hangi koşullarda ve nasıl katıldığıdır.”

Dabir, İran’ın gelecekte güçlü bir ülke olacağına inandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu benim için gün gibi açıktır. Ancak buna ulaşmak için direnmek ve bedel ödemek gerekir. Bugün mali sorunlara rağmen ülkeleri için fedakârlık yapan gençler ve antrenörler var; bizim de aynı şekilde davranmamız gerekiyor. Sürekli yalnızca şikâyet edip ‘Neden şu oldu?’ demekle olmaz.”