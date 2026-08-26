Galibaf: ABD, İran’a karşı savaşta açıkça yenilgiye uğradı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Salı günü Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile yaptığı görüşmede, ABD’nin İran’a karşı savaşı İslam Cumhuriyeti’ni devirmek ve Batı Asya ile İslam dünyasında Amerikan hegemonyasını genişletmek amacıyla başlattığını belirtti.

Galibaf, “Ancak şehitlerin kanı, İran halkının azmi ve direniş cephesinin çabaları sayesinde açıkça yenilgiye uğradılar ve tüm dünya da bunu kabul etti.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik ekonomik baskılarının artırılmasına değinen Galibaf, “ABD, askeri ve siyasi savaşta İran’a karşı yenildi ve ekonomik girişimlerde de yenilecektir.” dedi.

Bölgede yeni bir düzenin şekillenmekte olduğu bir dönemde İran ve Irak açısından şartların hassas ve tarihi olduğunu vurgulayan Galibaf, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesinin Irak hükümeti ve halkı için tarihi bir gurur olduğunu belirtti. Galibaf, bu çekilmenin Irak toprakları ve hava sahasından tamamen gerçekleşmesini umduklarını ifade etti.

İsrail rejiminin savaşın bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını amaçladığını belirten Galibaf, “İsrail İran’a karşı savaşta başarılı olsaydı, diğer ülkelerin peşine düşecekti.” dedi.

İran ve Irak arasındaki derin tarihi bağlara ve bu bağların mevcut koşullardaki önemine dikkat çeken Galibaf, iki ülkenin özellikle Fars Körfezi alanında bölgesel düzende belirleyici bir rol oynayabileceğine dair şüphe bulunmadığını söyledi.

Galibaf ayrıca Irak’ta şehit liderin cenaze töreninin görkemli şekilde düzenlenmesi ve bu yılki Erbain merasimlerinin kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gösterilen çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmenin devamında Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, son dönemdeki savaş sırasında Irak hükümeti ve halkının İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğuna işaret ederek, “Irak halkının ve devletinin dayanışma mesajını size getirdim ve İran İslam Cumhuriyeti ile iş birliğine hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.” dedi.

Zeydan, bölge ülkeleri arasında iş birliği, anlaşma ve ittifakların oluşturulmasının güvensizlikten kurtulmanın yolu olduğunu belirterek, bunun çok yakın olduğunu düşündüğünü ifade etti. Irak ve İran arasındaki iyi ilişkilerin, diğer bölge ülkeleriyle de iş birliği anlaşmaları oluşturulması yönünde adım atılması için uygun bir ortam sağladığını vurguladı.